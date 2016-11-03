Туреччина погрожує ЄС розірвати угоду про біженців до кінця 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу попередив, якщо найближчими днями не надійде відповідь від ЄС щодо безвізового режиму, то Анкара може скасувати угоду щодо біженців, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми очікуємо відповіді цими днями. Якщо вона не надійде, ми скасуємо домовленість", - заявив міністр.
М.Чавушоглу додав, що Туреччина відреагувала на вимоги Брюсселя та змінила своє антитерористичне законодавство.
"Ми дотримуватимемося угоди з ЄС і очікуємо, що Європа зробить те ж саме. Якщо цього не станеться, то ми скасуємо угоду з ЄС у цій сфері", - наголосив очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини.
Нагадаємо, за даними оціночного звіту Єврокомісії з реалізації угоди між Анкарою і ЄС від 18 березня Туреччина має виконати ще сім умов для "безвізу" з ЄС.