Сахар в Киеве за 10 дней подорожал на 5,2% - Госстатистики

По данным Госстатистики, за десять дней ноября сахар подорожал в Киеве на 5,2%, а в Украине - на 4,5%. В то же время, за аналогичный период в столице также подорожали следующие продукты питания: рис - на 2,0%, свинина - на 2,4%, сало - на 1,4%, вареные колбасы первого сорта - на 2,7%, молоко - на 2,1%, сметана - 2,4%, масло сливочное - на 4%, картофель - на 2,1%, свекла - на 9,3%, лук - на 3,7%.

В то же время, за указанный период наиболее существенно подешевели капуста и морковь - на 3,5% и 4,7% соответственно.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 октября 2016 г. по сравнению с первым октября 2015 года, то есть за год, производство сахарной свеклы (фабричное) выросло на 64,9%.