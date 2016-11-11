Цукор у Києві за 10 днів подорожчав на 5,2% — Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Станом 10 листопада у порівнянні з 31 жовтнем поточного року, тобто за десять днів, ціни на цукор в столиці зросли на 5,2% — до 15,31 грн/кг. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними Держстатистики, за десять днів листопада цукор подорожчав у Києві на 5,2%, а в Україна — на 4,5%. Водночас, за аналогічний період у столиці також подорожчали наступні продукти харчування: рис — на 2,0%, свинина — на 2,4%, сало — на 1,4%, варені ковбаси першого гатунку — на 2,7%, молоко — на 2,1%, сметана — 2,4%, масло вершкове — на 4%, картопля — ена 2,1%, буряк — на 9,3%, цибуля — на 3,7%.
Водночас, за вказаний період найбільш суттєво подешевшали капуста та морква — на 3,5% та 4,7% відповідно.
Нагадаємо, в Україні станом на перше жовтня 2016 року в порівнянні з першим жовтнем 2015 року, тобто за рік, виробництво цукрових буряків (фабричні) зросло на 64,9%.