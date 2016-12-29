В этом году восемь россиян получили статус беженца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. По состоянию на ноябрь 2016 года восемь граждан России получили статус беженца. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" .
"Всего за 11 месяцев 2016 года за защитой в Украине обратились 69 граждан России, из них 8 получили статус беженца, а 10 получили дополнительную защиту", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Государственной миграционной службе сообщили, что за 11 месяцев 2016 года гражданство Украины по территориальному происхождению получили 1704 гражданина России, указами президента приняты в гражданство Украины 104 россиянина.
Как сообщал УНН, более шести тысяч россиян пограничники не пропустили в этом году в Украину.