Цього року вісім росіян отримали статус біженця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Станом на листопад 2016 року вісім громадян Росії отримали статус біженця. Про це повідомила Державна міграціна служба України, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Усього за 11 місяців 2016 року за захистом до України звернулися 69 громадян Росії, з них 8 отримали статус біженця, а 10 отримали додатковий захист”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у Державній міграційній службі повідомили, що за 11 місяців 2016 року громадянство України за територіальним походженням набули 1704 громадянина Росії, указами президента прийнято до громадянства України 104 росіянина.
Як повідомляв УНН, більше шести тисяч росіян прикордонники не пропустили цього року в Україну.