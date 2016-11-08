В этом году в киевском метрополитене произошло 9 случаев травмирования детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В этом году в киевском метрополитене произошло девять случаев травмирования детей. Об этом сообщает столичная подземка на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В этом году у нас произошло 9 случаев детского травмирования. Все с детьми до 5 лет, которые ехали с родителями или родственниками. Взрослые пренебрегали элементарными правилами поведения в метро. Были даже случаи откровенного хамства на замечания наших сотрудников", - сказано в сообщении.