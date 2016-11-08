Цього року в київському метрополітені сталося 9 випадків травмування дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Цього року в київському метрополітені сталося дев'ять випадків травмування дітей. Про це повідомляє столична підземка на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Цього року у нас сталося 9 випадків дитячого травмування. Всі з дітками до 5 років, які їхали з батьками або родичами. Дорослі нехтували елементарними правилами поведінки в метро. Були навіть випадки відвертого хамства на зауваження наших співробітників”, — сказано у повідомленні.