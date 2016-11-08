Цього року в київському метрополітені сталося 9 випадків травмування дітей

“Цього року у нас сталося 9 випадків дитячого травмування. Всі з дітками до 5 років, які їхали з батьками або родичами. Дорослі нехтували елементарними правилами поведінки в метро. Були навіть випадки відвертого хамства на зауваження наших співробітників”, — сказано у повідомленні.