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Этой ночью из Киева вывезли более 3,5 тыс. тонн снега

Киев • УНН

 • 12440 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В течение ночи 7 февраля с улично-дорожной сети Киева вывезено 3675 тонн снега. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Этой ночью из Киева вывезли более 3,5 тыс. тонн снега

"В течение ночи 7 февраля дорожники завершили работы по очистке от снега улиц районного значения, и повторно очистили остановки общественного транспорта, тротуары, которые обслуживают предприятия корпорации", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что на рассвете улицы и дороги обработали противогололедными материалами. Кроме того, продолжались активные работы по вывозу снега, а именно: на просп. Оболонском, ул. Антоновича, Контрактовой площади, ул. Владимирской, в районе Центрального железнодорожного вокзала и других улицах столицы.

"С целью оперативного вывоза снега дополнительно привлекли 24 ед. техники сторонних организаций, с которыми корпорация в начале осенне-зимнего периода подписала соответствующие договоры", - добавили в пресс-службе.

К работе по ручной уборке были дополнительно привлечены 120 курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации и 20 курсантов Президентского полка.

Как сообщал УНН, въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен с 07:00 утра 7 февраля.

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