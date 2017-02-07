Цієї ночі з Києва вивезли більше 3,5 тис. тонн снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Упродовж ночі 7 лютого з вулично-дорожньої мережі Києва вивезено 3675 тонн снігу. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Упродовж ночі 7 лютого дорожники завершили роботи з очищення від снігу вулиць районного значення, та повторно очистили зупинки громадського транспорту, тротуари, які обслуговують підприємства корпорації”, — повідомили у прес-службі.
Також зазначається, що на світанку вулиці та дороги обробили протиожеледними матеріалами. Окрім того, тривали активні роботи з вивезення снігу, а саме: на просп. Оболонському, вул. Антоновича, Контрактовій площі, вул. Володимирській, у районі Центрального залізничного вокзалу та інших вулицях столиці.
“З метою оперативного вивезення снігу додатково залучили 24 од. техніки сторонніх організацій, із якими корпорація на початку осінньо-зимового періоду підписала відповідні договори”, — додали у прес-службі.
До роботи з ручного прибирання були додатково залучені 120 курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації та 20 курсантів Президентського полку.
Як повідомляв УНН, в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено з 07:00 ранку 7 лютого 2017 року.