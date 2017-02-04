Цистерна с мазутом горела в Сумской области

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 19034 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 86945 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 30298 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 89159 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 150315 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 146909 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 151970 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158916 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167601 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140413 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 43277 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 41084 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 44136 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 38860 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 37111 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 39324 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 86803 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 225608 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 278951 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 478800 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 2950 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 39875 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 39217 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 53002 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74486 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Цистерна с мазутом горела в Сумской области

Киев • УНН

 • 10942 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Столб черного дыма образовался из-за пожара цистерны с мазутом в поселке Краснополье в Сумской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Цистерна с мазутом горела в Сумской области

Как отмечается, сообщение о пожаре цистерны с мазутом на территории бывшего маслозавода поступило спасателям 3 февраля в 13:30.

Указано, что уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что в цистерне, которая была уже разрезана, горели около 500 кг остатков мазута. Образовалось сильное задымление, а огонь угрожал перекинуться на соседнее здание.

Также осложняла ситуацию невозможность проезда пожарных автомобилей из-за заснеженной дороги к непосредственному очагу горения, добавили в ГосЧС. Поэтому проложили рукавную линию на расстоянии 50 м.

Силами двух отделений уже в 13:35 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от возгорания расположенного рядом здания склада горюче-смазочных материалов Краснопольского профессионально-технического училища. Использовав при тушении пенообразующую жидкость в 15:03 пожар спасатели ликвидировали.

Всего к ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава, 2 единицы спецтехники.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Как было установлено, в этот день на территории бывшего маслозавода, который уже длительное время не работает, разрезали металлическую цистерну объемом 75 куб. м.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Мультимедиа
Brent
$64.34
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.28