Цистерна с мазутом горела в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Столб черного дыма образовался из-за пожара цистерны с мазутом в поселке Краснополье в Сумской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Как отмечается, сообщение о пожаре цистерны с мазутом на территории бывшего маслозавода поступило спасателям 3 февраля в 13:30.
Указано, что уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что в цистерне, которая была уже разрезана, горели около 500 кг остатков мазута. Образовалось сильное задымление, а огонь угрожал перекинуться на соседнее здание.
Также осложняла ситуацию невозможность проезда пожарных автомобилей из-за заснеженной дороги к непосредственному очагу горения, добавили в ГосЧС. Поэтому проложили рукавную линию на расстоянии 50 м.
Силами двух отделений уже в 13:35 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от возгорания расположенного рядом здания склада горюче-смазочных материалов Краснопольского профессионально-технического училища. Использовав при тушении пенообразующую жидкость в 15:03 пожар спасатели ликвидировали.
Всего к ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава, 2 единицы спецтехники.
На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Как было установлено, в этот день на территории бывшего маслозавода, который уже длительное время не работает, разрезали металлическую цистерну объемом 75 куб. м.
По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.