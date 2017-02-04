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Цистерна з мазутом горіла на Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Стовп чорного диму утворився через пожежу цистерни з мазутом у селищі Краснопілля на Сумщині, передає УНН з посиланням на прес-службу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Цистерна з мазутом горіла на Сумщині

Як зазначається, повідомлення про пожежу цистерни з мазутом на території колишнього маслозаводу надійшло рятувальникам 3 лютого о 13:30.

Вказано, що вже за 3 хвилини вогнеборці прибули на на місце виклику і встановили, що у цистерні, яка була вже розрізана, горіли приблизно 500 кг залишків мазуту. Утворилось сильне задимлення, а вогонь погрожував перекинутись на сусідню будівлю.

Також ускладнювала ситуацію неможливість проїзду пожежних автомобілів через засніжену дорогу до безпосереднього осередку горіння, додали у ДСНС. Тому було прокладено рукавну лінію на відстані 50 м.

Силами двох відділень вже о 13:35 вдалося локалізувати загоряння та відвернути небезпеку від розташованої поруч будівлі складу паливно-мастильних матеріалів Краснопільського професійно-технічного училища. Використав на гасіння піноутворюючу рідину о 15:03 пожежу рятувальники ліквідували.

Загалом на ліквідацію пожежі було залучено 10 осіб особового складу, 2 одиниці спецтехніки.

На місці працювала слідчо-оперативна група у складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Як було встановлено, цього дня на території колишнього маслозаводу, який вже тривалий час непрацює, розрізали металеву цистерну об’ємом 75 куб. м.

За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.

 

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