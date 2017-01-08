Церковный мир в Украине будет - патриарх Филарет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Будет одна поместная церковь, будет и церковный мир, заявил в эфире Радио Свобода глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает УНН.
"Будет одна поместная церковь, будет и церковный мир. Поместная церковь обязательно будет. Потому что будет государство. Процесс объединения уже начался", - отметил Филарет.
"А когда будет одна поместная церковь, будет и церковный мир. А поместная церковь одна обязательно будет. Почему будет? А потому, что будет государство. Будет государство, то должна в этом государстве быть и одна православная церковь, а не несколько православных церквей. Поэтому мы и верим", - отметил он.
Также глава УПЦ КП добавил, что сейчас процесс объединения уже начался. Уже много верующих Московского патриархата переходит в Киевский патриархат. Почему они переходят? Потому что видят, что Киевский патриархат - это действительно украинская церковь, которая защищает украинское государство, украинский народ и украинские интересы. Поэтому единственная церковь обязательно будет.
Как сообщал УНН, Патриарх Филарет призвал украинцев остерегаться коррупции, а представителям власти работать ради Украины, а не ради своего места в ней.