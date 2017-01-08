Церковний мир в Україні буде - патріарх Філарет

“Буде одна помісна церква, буде і церковний мир. Помісна церква обов’язково буде. Тому, що буде держава. Процес об’єднання вже почався” — зазначив Філарет.

“А коли буде одна помісна церква, буде і церковний мир. А помісна церква одна обов’язково буде. Чому буде? А тому, що буде держава. Буде держава, то повинна в цій державі бути і одна православна церква, а не декілька православних церков. Тому ми і віримо,” — наголосив він.

Також глава УПЦ КП додав, що зараз процес об’єднання вже почався. Вже багато віруючих Московського патріархату переходить у Київський патріархат. Чому вони переходять? Тому що бачать, що Київський патріархат — це дійсно є українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Тому єдина церква обов’язково буде.

Як повідомляв УНН, Патріарх Філарет закликав українців стерегтись корупції, а представникам влади працювати заради України, а не заради свого місця в ній.