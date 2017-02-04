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Церемония прощания с мэром Луцка Н.Романюком состоится в воскресенье

Киев • УНН

 • 15316 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Прощание с Николаем Романюком состоится в воскресенье, 5 февраля, с 10:00 до 12:00 в областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т.Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета Луцка.

Церемония прощания с мэром Луцка Н.Романюком состоится в воскресенье

Отпевание - в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Похоронят Н.Романюка в родном селе Золочевка в Ровенской области.

Справка УНН: Родился Николай Романюк 24 августа 1958 г. в с.Золочевка Млынивского района Ровенской области. Получил два высших образования по специальностям "инженер-технолог" (Львовский лесотехнический институт, 1982 г.) и "экономист" (Луцкий индустриальный институт, 1995 г.) Трудовую деятельность начал в 1975 году рабочим на Луцком мебельном комбинате. После получения высшего образования вернулся на это же предприятие, где работал мастером с 1982 до 1983 года. С 1983 по 1993 - на комсомольской и партийной работе.

Указом Президента Украины от 10 декабря 2007 года № 1199/2007 назначен председателем Волынской областной государственной администрации. Уволен с этой должности 26 марта 2010 г. На выборах 31 октября 2010 года избран мэром Луцка. На очередных выборах 18 ноября 2015 г. избран второй раз мэром города Луцка. Беспартийный. Депутат Волынского областного совета трех созывов.

Заслуженный экономист Украины. Награжден Почетной грамотой Национального банка Украины, Грамотами Верховной Рады Украины, орденом "За заслуги" I, II, III степеней. Женат, отец двух взрослых сыновей.

Напомним, мэр Луцка Николай Романюк умер в больнице 3 февраля.

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