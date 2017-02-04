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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Церемонія прощання із мером Луцька М.Романюком відбудеться в неділю

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прощання з Миколою Романюком відбудеться у неділю, 5 лютого, з 10:00 до 12:00 в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Т.Шевченка. Про це УНН повдомляє із посиланням на прес-службу міської ради Луцька.

Церемонія прощання із мером Луцька М.Романюком відбудеться в неділю

Відспівування — у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Похоронять М.Романюка у рідному селі Золочівка на Рівненщині.

Довідка УНН: Народився Микола Романюк 24 серпня 1958 року у с.Золочівка Млинівського району Рівненської області. Здобув дві вищі освіти за спеціальностями “інженер-технолог” (Львівський лісотехнічний інститут, 1982 р.) та “економіст” (Луцький індустріальний інститут, 1995 р.) Трудову діяльність розпочав у 1975 році робітником на Луцькому меблевому комбінаті. Після здобуття вищої освіти повернувся на це ж підприємство, де працював майстром з 1982 до 1983 року. З 1983 до 1993 рр. — на комсомольській та партійній роботі.

Указом Президента України від 10 грудня 2007 року № 1199/2007 призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Звільнений з цієї посади 26 березня 2010 року. На виборах 31 жовтня 2010 року обраний міським головою Луцька. На чергових виборах 18 листопада 2015 року обраний вдруге міським головою міста Луцька. Позапартійний. Депутат Волинської обласної ради трьох скликань.

Заслужений економіст України. Нагороджений Почесною грамотою Національного банку України, Грамотами Верховної Ради України, орденом “За заслуги” І, II,ІІІ ступенів. Одружений, батько двох дорослих синів.

Нагадаємо, міський голова Луцька Микола Романюк помер у лікарні 3 лютого.

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