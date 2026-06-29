Цены на нефть выросли после нескольких дней ударов между США и Ираном

Цены на нефть выросли в понедельник после нескольких дней ударов "око за око" между США и Ираном, которые подчеркнули хрупкость их временного мирного соглашения и снова замедлили доставку энергоносителей через Ормузский пролив, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 58 центов, или 0,8%, до 72,57 доллара за баррель в 02:07 по Гринвичу (05:07 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составила 70,11 доллара за баррель, увеличившись на 88 центов, или 1,3%.

"Нефтяной рынок все еще имеет много рисков. Несмотря на это, участники, похоже,... сосредотачиваются на том, что будет означать дальнейшее восстановление поставок нефти для мирового баланса", - говорится в заметке аналитиков ING в понедельник.

"Эта самоуспокоенность странна и явно оставляет значительный риск роста, если восстановление поставок окажется медленным", - отметили аналитики.

На прошлой неделе цена на нефть марки Brent упала на 10,6%, что стало ее третьим снижением в недельном измерении, после того как поставки нефти через пролив на прошлой неделе выросли до самого высокого уровня с начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля.

Однако с тех пор движение замедлилось после возобновления атак на суда в проливе с четверга, включая связанный с Катаром нефтяной танкер, что спровоцировало удары со стороны США и Ирана, что стало "наихудшей" эскалацией с момента подписания временного мирного соглашения.

Ограничивая рост цен на нефть, Иран и США договорились прекратить недавние боевые действия в Персидском заливе и возобновить переговоры по своему спору относительно Ормузского пролива, заявил в воскресенье американский чиновник.

США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ

"Рынок, вероятно, переоценит свое предположение относительно быстрого восстановления поставок нефти из Персидского залива", - говорится в заметке аналитиков ANZ.

Саудовский нефтяной гигант Aramco возобновил загрузку нефти в пятницу на своем терминале Рас-Танура, к западу от Ормузского пролива, после почти четырехмесячной остановки, на фоне того, как производители нефти увеличили добычу и экспорт перед заключением временного соглашения.

Загрузка продолжалась даже после того, как в воскресенье в Рас-Танура разбился вертолет, принадлежащий компании, в результате чего погибли 14 человек. Причина аварии неизвестна.

В Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании – погибли 14 человек

"Физические поставки ограничены задержками танкеров, поврежденной инфраструктурой и остановкой производства. Может потребоваться остаток года, прежде чем поставки приблизятся к доконфликтному уровню", - заявили аналитики ANZ.