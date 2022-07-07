ТРЦ "Амстор" считался безопасным местом и рассматривался горожанами как место укрытия во время воздушной тревоги - директор

«Кременчужанам прекрасно известно, что согласно Протоколу заседания Совета обороны Полтавской областной военной администрации от 18.03.2022 № 12, а также рекомендации Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета было определено максимально безопасное место в здании ТРЦ для посетителей, которые не желали покидать здание торгового центра во время воздушной тревоги, и его сотрудников. То есть городские власти определили безопасные места в ТРЦ, где люди могут спрятаться», — рассказал Сергей Мизин, комментируя действия администрации ТРЦ и меры по обеспечению безопасности со стороны местных властей и государственных регуляторов.

По его словам, благодаря мерам власти жители Кременчуга до прямого попадания вражеской ракеты считали ТРЦ "Амстор" безопасным местом для убежища.

«Некоторые люди рассматривали ТРЦ как место укрытия во время воздушной тревоги. — поделился управляющий кременчугского ТРЦ "Амстор". — Скажу больше: до этого «прилета» на нас люди писали жалобы в госструктуры! Людей возмущало, что их заставляют оторваться от шопинга, требовали запретить администрации ТРЦ их выгонять. Затем появилось определение безопасных мест в самом ТРЦ, и люди свободны самостоятельно выбрать: покинуть здание или спрятаться в определенном городскими властями и регуляторами безопасном месте».

Комментируя работу ТРЦ во время войны, его управляющий Сергей Мизин отметил, что на этом настаивали арендаторы — для них и их семей единственный источник доходов, а также местные власти — они заинтересованы в налоговых поступлениях и занятости.

«Несколько сотен кременчужан имеют работу, а более тысячи членов их семей благодаря этому имеют средства к существованию. Все мы — ТРЦ "Амстор" как таковой и предприниматели, арендующие у нас площади — уплачиваем налоги в местный и государственный бюджет. И вся эта сложная деловая экосистема ТРЦ "Амстор" генерирует миллионы гривен доходов бюджету. Мы не имели права просто выключить все рубильники, повесить на дверях замки и разойтись по домам», — объяснил Мизину экономическую важность деятельности ТРЦ.

В ответ на вопрос, не стоило ли бы на время войны закрыть ТРЦ или другие объекты массового скопления людей, он заметил, что такие меры только повредят экономике, занятости, наполнению бюджетов. А агрессор будет продолжать бить ракетами по гражданским — мы должны научиться жить рядом с этой угрозой, как это в течение десятилетий делает Израиль и его население, развивая процветающую экономику.

«Выводы предельно просты: не следует игнорировать сигналы тревоги – перемещайтесь в убежища или безопасные места. Владельцам зданий: обеспечьте максимально полную и доступную информацию о ближайших укрытиях и как туда быстро добраться. А на будущее нам нужны победа, крепкая армия и «железный купол». Ведь теперь, после прямого попадания в ТРЦ "Амстор" с людьми, мы точно знаем, что наш территориальный сосед – страна-террорист, безжалостная, безумная, способная на все», — подытожил Сергей Мизин, и добавил, что никакие стандарты безопасности для гражданских объектов не могут предусматривать прямой ракетный обстрел, как это делают российские войска, используя в войне против Украины террористические методы.