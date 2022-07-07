ТРЦ "Амстор" считался безопасным местом и рассматривался горожанами как место укрытия во время воздушной тревоги - директор

ukru
13:44 • 13227 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 14412 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 29948 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 47433 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54448 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 90012 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116043 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125304 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112791 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141819 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 40596 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92116 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 26556 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 22954 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 24797 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 90012 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 92116 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241616 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271417 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208246 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20300 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116043 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103846 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121578 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123979 просмотра
Актуальное
ТРЦ "Амстор" считался безопасным местом и рассматривался горожанами как место укрытия во время воздушной тревоги - директор

ТРЦ "Амстор" считался безопасным местом и рассматривался горожанами как место укрытия во время воздушной тревоги - директор

Киев • УНН

 • 155961 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Во исполнение требований местных властей и военной администрации кременчугский ТРЦ "Амстор" принял необходимые меры для безопасности арендаторов и посетителей. До дня прямого попадания ракеты горожане рассматривали ТРЦ как место для убежища во время воздушных тревог, ведь никто не мог предположить, что враг будет прицельно бить по гражданскому сооружению. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал Сергей Мизин, управляющий кременчугского ТРЦ "Амстор", ставшего целью российской ракеты.

«Кременчужанам прекрасно известно, что согласно Протоколу заседания Совета обороны Полтавской областной военной администрации от 18.03.2022 № 12, а также рекомендации Госпотребслужбы Полтавской области и Полтавского городского совета было определено максимально безопасное место в здании ТРЦ для посетителей, которые не желали покидать здание торгового центра во время воздушной тревоги, и его сотрудников. То есть городские власти определили безопасные места в ТРЦ, где люди могут спрятаться», — рассказал Сергей Мизин, комментируя действия администрации ТРЦ и меры по обеспечению безопасности со стороны местных властей и государственных регуляторов.

По его словам, благодаря мерам власти жители Кременчуга до прямого попадания вражеской ракеты считали ТРЦ "Амстор" безопасным местом для убежища.

«Некоторые люди рассматривали ТРЦ как место укрытия во время воздушной тревоги. — поделился управляющий кременчугского ТРЦ "Амстор". — Скажу больше: до этого «прилета» на нас люди писали жалобы в госструктуры! Людей возмущало, что их заставляют оторваться от шопинга, требовали запретить администрации ТРЦ их выгонять. Затем появилось определение безопасных мест в самом ТРЦ, и люди свободны самостоятельно выбрать: покинуть здание или спрятаться в определенном городскими властями и регуляторами безопасном месте».

Комментируя работу ТРЦ во время войны, его управляющий Сергей Мизин отметил, что на этом настаивали арендаторы — для них и их семей единственный источник доходов, а также местные власти — они заинтересованы в налоговых поступлениях и занятости.

«Несколько сотен кременчужан имеют работу, а более тысячи членов их семей благодаря этому имеют средства к существованию. Все мы — ТРЦ "Амстор" как таковой и предприниматели, арендующие у нас площади — уплачиваем налоги в местный и государственный бюджет. И вся эта сложная деловая экосистема ТРЦ "Амстор" генерирует миллионы гривен доходов бюджету. Мы не имели права просто выключить все рубильники, повесить на дверях замки и разойтись по домам», — объяснил Мизину экономическую важность деятельности ТРЦ.

В ответ на вопрос, не стоило ли бы на время войны закрыть ТРЦ или другие объекты массового скопления людей, он заметил, что такие меры только повредят экономике, занятости, наполнению бюджетов. А агрессор будет продолжать бить ракетами по гражданским — мы должны научиться жить рядом с этой угрозой, как это в течение десятилетий делает Израиль и его население, развивая процветающую экономику.

«Выводы предельно просты: не следует игнорировать сигналы тревоги – перемещайтесь в убежища или безопасные места. Владельцам зданий: обеспечьте максимально полную и доступную информацию о ближайших укрытиях и как туда быстро добраться. А на будущее нам нужны победа, крепкая армия и «железный купол». Ведь теперь, после прямого попадания в ТРЦ "Амстор" с людьми, мы точно знаем, что наш территориальный сосед – страна-террорист, безжалостная, безумная, способная на все», — подытожил Сергей Мизин, и добавил, что никакие стандарты безопасности для гражданских объектов не могут предусматривать прямой ракетный обстрел, как это делают российские войска, используя в войне против Украины террористические методы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы