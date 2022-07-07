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ТРЦ "Амстор" вважався безпечним місцем та розглядався містянами як місце укриття під час повітряної тривоги - директор

ТРЦ "Амстор" вважався безпечним місцем та розглядався містянами як місце укриття під час повітряної тривоги - директор

Київ • УНН

 • 155962 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На виконання вимог місцевої влади та військової адміністрації кременчуцький ТРЦ "Амстор" вжив необхідних заходів для безпеки орендарів та відвідувачів. До дня прямого влучення ракети містяни розглядали ТРЦ як місце для прихистку під час повітряних тривог, адже ніхто не міг припустити, що ворог прицільно битиме по цивільній споруді. Про це в ексклюзивному інтерв’ю розповів Сергій Мізін, управляючий кременчуцького ТРЦ "Амстор", який став ціллю російської ракети.

«Кременчужанам чудово відомо, що відповідно до Протоколу засідання Ради оборони Полтавської обласної військової адміністрації від 18.03.2022 № 12, а також рекомендацій Держспоживслужби Полтавської області та Полтавської міської ради було визначено максимально безпечне місце у будівлі ТРЦ для відвідувачів, які не бажали залишати будівлю торгового центру під час повітряної тривоги, та його співробітників. Тобто міська влада визначила безпечні місця в ТРЦ, де люди можуть сховатися», — розказав Сергій Мізін, коментуючи дії адміністрації ТРЦ та заходи з організації безпеки з боку місцевої влади та державних регуляторів.

За його словами, завдяки заходам влади жителі Кременчука до прямого влучення ворожої ракети вважали ТРЦ "Амстор" безпечним місцем для прихистку.

«Деякі люди розглядали ТРЦ як місце укриття під час повітряної тривоги. — поділився управляючий кременчуцького ТРЦ "Амстор". — Скажу більше: до цього «прильоту» на нас люди писали скарги до держструктур! Людей обурювало, що їх змушують відірватися від шопінгу, вимагали заборонити адміністрації ТРЦ їх виганяти. Потім з'явилося визначення безпечних місць у самому ТРЦ, і люди вільні самостійно обрати: покинути будівлю або сховатись у визначеному міською владою та регуляторами безпечному місці».

Коментуючи роботу ТРЦ під час війни, його управляючий Сергій Мізін відзначив, що на цьому наполягали орендарі — це для них та їх родин єдине джерело доходів, а також місцеві власті — вони зацікавлені у податкових надходженнях та зайнятості.

«Кілька сотень кременчужан мають роботу, а понад тисячу членів їхніх сімей завдяки цьому мають засоби до існування. Усі ми — ТРЦ "Амстор" як такий та підприємці, які орендують у нас площі — сплачуємо податки до місцевого та державного бюджету. І вся ця складна ділова екосистема ТРЦ "Амстор" генерує мільйони гривень доходів для бюджету. Ми не мали права просто вимкнути всі рубильники, повісити на дверях замки та розійтися по домівках», — пояснив Мізін економічну важливість діяльності ТРЦ.

У відповідь на запитання, чи не варто було б на час війни зачинити ТРЦ чи інші об’єкти масового скупчення людей, він зауважив, що такі заходи лише зашкодять економіці, зайнятості, наповненню бюджетів. А агресор продовжуватиме бити ракетами по цивільних — ми маємо навчитись жити поряд з цією загрозою, як це протягом десятиліть робить Ізраїль та його населення, розвиваючи процвітаючу економіку.

«Висновки гранично прості: не слід ігнорувати сигнали тривоги – переміщуйтеся до сховищ або безпечних місць. Власникам будівель: забезпечте максимально повну та доступну інформацію про найближчі укриття і як туди швидко дістатися. А на майбутнє нам потрібні перемога, міцна армія та «залізний купол». Адже тепер, після прямого влучення в ТРЦ "Амстор" з людьми, ми достеменно знаємо, що наш територіальний сусід – країна-терорист, безжальна, божевільна, здатна на все», — підсумував Сергій Мізін, та додав, що жодні стандарти безпеки для цивільних об’єктів не можуть передбачати прямий ракетний обстріл, як це роблять російські війська, використовуючи у війні проти України терористичні методи.

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