Трое военных погибли, восемь ранены за сутки в зоне АТО (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО трое украинских военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий силы АТО понесли потери: трое украинских военнослужащих погибли, восемь бойцов получили ранения", - сказал он.
По его словам, один военный погиб под Троицким, двое - в районе Галициновки в результате вражеских обстрелов из "Градов", там же в тыловом районе был ранен один военный, двое ранены на светлодарской дуге, по одному - в районе позиций шахта "Бутовка", вблизи Песков, недалеко от Чермалыка, в Гнутово, а также в Широкино.
Напомним, за сутки, с 3 на 4 февраля, боевики 115 раз обстреляли силы АТО.