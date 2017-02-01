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Три человека пострадали в результате ДТП в Харьковской области

Три человека пострадали в результате ДТП в Харьковской области

Киев • УНН

 • 5937 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате дорожно-трансопртнои происшествия в Харьковской области пострадали три человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Вчера, 31 января в 11:05 в полицию поступило сообщение, что на 633-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский 23-летний водитель автомобиля "МАЗ" столкнулся с "Мерседес Бенц-315", который двигался в попутном направлении под управлением 39-летнего мужчины.

После чего "МАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксваген Кади" под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Фольксваген Кади", у него перелом берцовой кости, и пассажиры этого же автомобиля - 53 и 70-летние мужчины. У 53-летнего жителя Харькова также констатировали перелом берцовой кости, у 70-летнего харьковчанина - убойная рана лобной части головы.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Факт происшествия внесли в ЕРДР по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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