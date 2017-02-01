Три человека пострадали в результате ДТП в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В результате дорожно-трансопртнои происшествия в Харьковской области пострадали три человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Вчера, 31 января в 11:05 в полицию поступило сообщение, что на 633-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский 23-летний водитель автомобиля "МАЗ" столкнулся с "Мерседес Бенц-315", который двигался в попутном направлении под управлением 39-летнего мужчины.
После чего "МАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксваген Кади" под управлением 46-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Фольксваген Кади", у него перелом берцовой кости, и пассажиры этого же автомобиля - 53 и 70-летние мужчины. У 53-летнего жителя Харькова также констатировали перелом берцовой кости, у 70-летнего харьковчанина - убойная рана лобной части головы.
Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.
Факт происшествия внесли в ЕРДР по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.