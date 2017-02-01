Троє людей постраждали внаслідок ДТП на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Внаслідок дорожньо-трансопртної пригоди на Харківщина постраждали троє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Вчора, 31 січня об 11:05 до поліції надійшло повідомлення, що на 633-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський 23-річний водій автомобіля “МАЗ” допустив зіткнення з “Мерседес Бенц-315”, який рухався в попутному напрямку під керуванням 39-річного чоловіка.
Після чого “МАЗ” виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з “Фольксваген Каді” під керуванням 46-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП постраждали водій автомобіля “Фольксваген Каді”, у нього перелом гомілкової кістки, та пасажири цього ж автомобіля — 53 та 70-річні чоловіки. У 53-річного мешканця Харкова також констатовано перелом гомілкової кості, у 70-річного харків’янина — забійна рана лобної частини голови.
Стан здоров’я постраждалих задовільний.
Факт події внесено до ЄРДР за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.