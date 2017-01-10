Трех пропавших украинских военных до сих пор не нашли - штаб

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12 марта, 19:49 • 102095 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Никакая информация об исчезновении трех военнослужащих вблизи линии разграничения не подтвердилиась, поиски продолжаются. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"Работали по разной информации, пока ни одна не подтвердилась, дальше продолжаем искать. Именно о них пока ничего не известно ", - сообщил Л.Матюхин.

Напомним, штаб украинской военной операции сообщил, что 8 января вблизи линии разграничения исчезли трое военнослужащих .

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