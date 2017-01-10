Трех пропавших украинских военных до сих пор не нашли - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Никакая информация об исчезновении трех военнослужащих вблизи линии разграничения не подтвердилиась, поиски продолжаются. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Работали по разной информации, пока ни одна не подтвердилась, дальше продолжаем искать. Именно о них пока ничего не известно ", - сообщил Л.Матюхин.
Напомним, штаб украинской военной операции сообщил, что 8 января вблизи линии разграничения исчезли трое военнослужащих .