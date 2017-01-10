Трьох зниклих українських військових досі не знайшли - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Жодна інформація щодо зникнення трьох військовослужбовців поблизу лінії розмежування не підтвердилися, пошуки продовжуються. Про це у коментарі УНН повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.
“Працювали по різним інформаціям, поки що жодна не підтвердилася, далі продовжуємо шукати. Саме про них наразі нічого не відомо”, — повідомив Л.Матюхін.
Нагадаємо, штаб української воєнної операції повідомив, що 8 січня поблизу лінії розмежування зникли троє військовослужбовців.