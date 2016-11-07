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15 марта, 19:03 • 113199 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160753 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134380 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 110905 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104519 просмотра

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Трех иностранцев задержали за разбойное нападение на киевлянина

Трех иностранцев задержали за разбойное нападение на киевлянина

Киев • УНН

 • 6995 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полицейские задержали трех иностранцев за разбойное нападение на мужчину на улице Натальи Ужвий в Подольском районе Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В дежурную часть поступило сообщение, что на улице Натальи Ужвий три человека совершили разбойное нападение и завладели имуществом.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что его подобрал водитель на автомобиле "ВАЗ" с двумя пассажирами. Когда он приехал и вышел из автомобиля, один мужчина ударил его по голове, а другой, угрожая ножом, забрал золотой браслет и мобильный телефон. После этого злоумышленники сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Через несколько часов правоохранители задержали злоумышленников с похищенным. Задержанными оказались иностранцы - 20-ти и 29-ти лет.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли золотой браслет, мобильный телефон и нож со следами бурого цвета.

Злоумышленникам объявили о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения - содержание под стражей. Разбойникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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