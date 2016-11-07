Трех иностранцев задержали за разбойное нападение на киевлянина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полицейские задержали трех иностранцев за разбойное нападение на мужчину на улице Натальи Ужвий в Подольском районе Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В дежурную часть поступило сообщение, что на улице Натальи Ужвий три человека совершили разбойное нападение и завладели имуществом.
Пострадавший рассказал правоохранителям, что его подобрал водитель на автомобиле "ВАЗ" с двумя пассажирами. Когда он приехал и вышел из автомобиля, один мужчина ударил его по голове, а другой, угрожая ножом, забрал золотой браслет и мобильный телефон. После этого злоумышленники сели в машину и уехали в неизвестном направлении.
Через несколько часов правоохранители задержали злоумышленников с похищенным. Задержанными оказались иностранцы - 20-ти и 29-ти лет.
При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли золотой браслет, мобильный телефон и нож со следами бурого цвета.
Злоумышленникам объявили о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения - содержание под стражей. Разбойникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.