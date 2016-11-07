Трьох іноземців затримали за розбійний напад на киянина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Поліцейські затримали трьох іноземців за розбійний напад на чоловіка на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До чергової частини надійшло повідомлення, що на вулиці Наталії Ужвій троє осіб скоїли розбійний напад і заволоділи майном.
Постраждалий розповів правоохоронцям, що його підібрав водій на автомобілі “ВАЗ” із двома пасажирами. Коли чоловік приїхав та вийшов з автомобіля, один чоловік вдарив його по голові, а інший, погрожуючи ножем, забрав золотий браслет і мобільний телефон. Після цього зловмисники сіли в машину і поїхали в невідомому напрямку.
Через декілька годин правоохоронці затримали зловмисників із викраденим. Затриманими виявилися іноземці — 20-ти та 29-ти років.
Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили та вилучили золотий браслет, мобільний телефон та ніж зі слідами бурого кольору.
Зловмисникам оголошено про підозру за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Розбійникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.