Победительница юниорского Australian Open М.Костюк обыграла первую сеяную на турнире в Анталье
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская 14-летняя теннисистка Марта Костюк получила свою первую победу в основной сетке профессионального турнира ITF в 2017 году, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На старте 15-тысячника в Анталье (Турция) киевлянка за 1 час 36 минут обыграла лидера посева на турнире - грузинскую теннисистку Софию Шапатаву (224 ракетка мира) - 7:6 (6), 6:2.
Отметим, что за выход в четвертьфинал юная Украинка поспорит с Зейнеп Сариоглан из Турции.
Как сообщал УНН, в январе нынешнего года М.Костюк выиграла юниорский Australian Open.