Победительница юниорского Australian Open М.Костюк обыграла первую сеяную на турнире в Анталье

На старте 15-тысячника в Анталье (Турция) киевлянка за 1 час 36 минут обыграла лидера посева на турнире - грузинскую теннисистку Софию Шапатаву (224 ракетка мира) - 7:6 (6), 6:2.

Отметим, что за выход в четвертьфинал юная Украинка поспорит с Зейнеп Сариоглан из Турции.

Как сообщал УНН, в январе нынешнего года М.Костюк выиграла юниорский Australian Open.