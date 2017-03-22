Тріумфаторка юніорського Australian Open М.Костюк обіграла першу сіяну на турнірі в Антальї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська 14-річна тенісистка Марта Костюк здобула свою першу перемогу в основній сітці професійного турніру ITF в 2017 році, інформує УНН з посиланням на НОК України.
На старті 15-тисячника в Антальї (Туреччина) киянка за 1 годину 36 хвилин обіграла лідера посіву на турнірі - грузинську тенісистку Софію Шапатаву (224 ракетка світу) – 7:6 (6), 6:2.
Зазначимо,що за вихід до чвертьфіналу юна українка посперечається с Зейнеп Саріоглан з Туреччини.
Як повідомляв УНН, у січні нинішнього року М.Костюк виграла юніорський Australian Open.