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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трехдневный траур по Ф.Кастро объявили в Северной Корее

Киев • УНН

 • 7771 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В понедельник в Северной Корее начался трехдневный траур по лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, передает УНН со ссылкой на Yonhap News.

Трехдневный траур по Ф.Кастро объявили в Северной Корее

Соответствующее решение было принято центральным комитетом правящей партии, президиумом Верховного народного собрания и кабинетом министров в воскресенье. Решено приспустить флаги на основных организациях и в специальных местах.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования по поводу смерти Ф.Кастро и назвал его "близким другом и товарищем" для северокорейцев.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.

На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.

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