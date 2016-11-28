Трехдневный траур по Ф.Кастро объявили в Северной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В понедельник в Северной Корее начался трехдневный траур по лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, передает УНН со ссылкой на Yonhap News.
Соответствующее решение было принято центральным комитетом правящей партии, президиумом Верховного народного собрания и кабинетом министров в воскресенье. Решено приспустить флаги на основных организациях и в специальных местах.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования по поводу смерти Ф.Кастро и назвал его "близким другом и товарищем" для северокорейцев.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.
На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.
Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.