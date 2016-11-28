Триденну жалобу за Ф.Кастро оголосили в Північній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У понеділок в Північній Кореї розпочалася триденна жалоба за лідером кубинської революції Фіделем Кастро, передає УНН з посиланням на Yonhap News.
Відповідне рішення було прийнято центральним комітетом правлячої партії, президією Верховного народного зібрання і кабінетом міністрів у неділю. Вирішено приспустити прапори на основних організаціях та у спеціальних місцях.
Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив глибокі співчуття щодо смерті Ф.Кастро та назвав його “близьким другом і товаришем” для північнокорейців.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років. Тіло Ф.Кастро кремували.
На Кубі було підписано указ про дев’ять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.
Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.