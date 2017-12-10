Тренер Альбасете назвал благословением игру Зозули для испанского клуба

"Для" Альбасете "стало благословением, что за нашу команду играет такой футболист, как Зозуля. Первый гол" Вальядолида "был просто замечательным, мы в восторге от его игры", - заявил Мартин.

Отметим, что Зозуля является лучшим бомбардиром "Альбасете", а также входит в топ-10 голеадоров Сёгуны - 7 голов в 13 матчах.

Как сообщал УНН, дубль Зозули помог "Альбасете" обыграть "Вальядолид" в крайнем туре испанской Сегунды.