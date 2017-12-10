Тренер Альбасете назвал благословением игру Зозули для испанского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Главный наставник "Альбасете" Энрике Мартин выделил порцию похвалы в адрес украинского форварда испанского коллектива Романа Зозули, передает УНН со ссылкой на сайт "Альбасете".
"Для" Альбасете "стало благословением, что за нашу команду играет такой футболист, как Зозуля. Первый гол" Вальядолида "был просто замечательным, мы в восторге от его игры", - заявил Мартин.
Отметим, что Зозуля является лучшим бомбардиром "Альбасете", а также входит в топ-10 голеадоров Сёгуны - 7 голов в 13 матчах.
Как сообщал УНН, дубль Зозули помог "Альбасете" обыграть "Вальядолид" в крайнем туре испанской Сегунды.