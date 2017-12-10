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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4274 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96860 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109599 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130022 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106353 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108018 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Тренер Альбасете назвал благословением игру Зозули для испанского клуба

Тренер Альбасете назвал благословением игру Зозули для испанского клуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Главный наставник "Альбасете" Энрике Мартин выделил порцию похвалы в адрес украинского форварда испанского коллектива Романа Зозули, передает УНН со ссылкой на сайт "Альбасете".

"Для" Альбасете "стало благословением, что за нашу команду играет такой футболист, как Зозуля. Первый гол" Вальядолида "был просто замечательным, мы в восторге от его игры", - заявил Мартин.

Отметим, что Зозуля является лучшим бомбардиром "Альбасете", а также входит в топ-10 голеадоров Сёгуны - 7 голов в 13 матчах.

Как сообщал УНН, дубль Зозули помог "Альбасете" обыграть "Вальядолид" в крайнем туре испанской Сегунды.

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