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Тренер Альбасете назвав благословенням гру Зозулі для іспанського клубу

Тренер Альбасете назвав благословенням гру Зозулі для іспанського клубу

Київ • УНН

 • 17403 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Головний наставник "Альбасете" Енріке Мартін виділив порцію похвали на адресу українського форварда іспанського колективу Романа Зозулі, передає УНН з посиланням на сайт "Альбасете".

"Для "Альбасете" стало благословенням, що за нашу команду грає такий футболіст, як Зозуля. Перший гол "Вальядоліду" був просто чудовим, ми в захваті від його гри", - заявив Мартін.

Відзначимо, що Зозуля є кращим бомбардиром "Альбасете", а також входить до топ-10 голеадорів Сегуни – 7 голів в 13 матчах.

Як повідомляв УНН, дубль Зозулі допоміг "Альбасете" обіграти "Вальядолід" в крайньому турі іспанської Сегунди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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