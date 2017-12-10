Тренер Альбасете назвав благословенням гру Зозулі для іспанського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Головний наставник "Альбасете" Енріке Мартін виділив порцію похвали на адресу українського форварда іспанського колективу Романа Зозулі, передає УНН з посиланням на сайт "Альбасете".
"Для "Альбасете" стало благословенням, що за нашу команду грає такий футболіст, як Зозуля. Перший гол "Вальядоліду" був просто чудовим, ми в захваті від його гри", - заявив Мартін.
Відзначимо, що Зозуля є кращим бомбардиром "Альбасете", а також входить до топ-10 голеадорів Сегуни – 7 голів в 13 матчах.
Як повідомляв УНН, дубль Зозулі допоміг "Альбасете" обіграти "Вальядолід" в крайньому турі іспанської Сегунди.