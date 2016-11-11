Транспортные пересадочные узлы построят возле метро "Петровка" и на Контрактовой площади

По данным ведомства, в Киеве транспортные пересадочные узлы построят в Подольском и Оболонском районах. В частности, строительство будет осуществляться в районе станции метро "Петровка" (в месте примыкания ул. Оболонской до ул. Вербовой), а также на остановке трамвайной линии "Контрактовая площадь" на ул. Спасской.

Так, при выполнении работ по строительству транспортного пересадочного узла на остановке трамвайной линии "Контрактовая площадь" (на ул. Спасской) возможно частичное закрытие движения трамваев и ограничения движения пешеходов. Работы в районе станции метро "Петровка" (в месте примыкания ул. Оболонской до ул. Вербовой) продлятся без запрета движения наземного пассажирского транспорта.

"Заказчиком указанных работ определено КП" Киевпастранс ". Коммунальное предприятие должно определить генеральные проектную и подрядную строительную организации для выполнения работ, разработать проектную документацию, организовать проведение и утверждение ее экспертизы ", - говорится в сообщении.

При этом, в КГГА также добавили, что в рамках сотрудничества со Всемирным банком и по его рекомендациям, в Киеве предусмотрено строительство и обустройство 13 транспортно-пересадочных узлов.