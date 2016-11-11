Транспортні пересадочні вузли збудують поблизу метро “Петрівка” та на Контрактовій площі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києві поблизу станції метро “Петрівка” та на зупинці трамвайної лінії “Контрактова площа” збудують транспортні пересадочні вузли. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За даними відомства, у Києві транспортні пересадочні вузли збудують у Подільському та Оболонському районах. Зокрема, будівництво здійснюватиметься в районі станції метро “Петрівка” (в місці примикання просп. Оболонського до вул. Вербової), а також на зупинці трамвайної лінії “Контрактова площа” на вул. Спаській.
Так, під час виконання робіт із будівництва транспортного пересадочного вузла на зупинці трамвайної лінії “Контрактова площа” (на вул. Спаській) можливе часткове закриття руху трамваїв та обмеження руху пішоходів. Роботи в районі станції метро “Петрівка” (в місці примикання просп. Оболонського до вул. Вербової) триватимуть без заборони руху наземного пасажирського транспорту.
“Замовником зазначених робіт визначено КП „Київпастранс“. Комунальне підприємство має визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для виконання робіт, розробити проектну документацію, організувати проведення та затвердження її експертизи”, - йдеться в повідомленні.
При цьому, у КМДА також додали, що в рамках співпраці зі Світовим банком та за його рекомендаціями, в Києві передбачено будівництво та облаштування 13 транспортно-пересадочних вузлів.