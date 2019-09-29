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Трамп заявил, что не даст демократам себя остановить

Киев • УНН

 • 7711 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп на фоне начавшейся процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса США, которая находится под контролем демократов, заявил в субботу, что не позволит им себя остановить. Соответствующее видео он опубликовал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Трамп заявил, что не даст демократам себя остановить

“То, что происходит сейчас — это самое крупное мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить этому случиться, мы боремся за то, чтобы осушить болото ... Все очень просто — они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться”, — заявил Трамп в видеообращении.

При этом американский лидер подчеркнул, что в этом противостоянии “на кону стоят” Соединенные Штаты.

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They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Напомним, в США в последние дни разгорелся большой скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Недавно Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.

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