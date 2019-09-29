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Трамп заявив, що не дасть демократам себе зупинити

Київ • УНН

 • 7711 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп на тлі розпочатої процедури імпічменту у Палаті представників Конгресу США, яка знаходиться під контролем демократів, заявив в суботу, що не дозволить їм себе зупинити. Відповідне відео він опублікував у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Трамп заявив, що не дасть демократам себе зупинити

“Те, що відбувається зараз — це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть відняти вашу зброю, охорону здоров’я, голос, свободу, суддів, вони хочуть забрати все. Ми не можемо дозволити цьому статися, ми боремося за те, щоб осушити болото... Все дуже просто — вони намагаються зупинити мене, тому що я борюся за вас, я ніколи не дам цьому статися”, — заявив Трамп в відеозверненні.

При цьому американський лідер підкреслив, що в цьому протистоянні “на кону стоять” Сполучені Штати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін про відеоролік Трампа: внутрішня політика США меганегативно впливає на імідж України

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Нагадаємо, у США в останні дні розгорівся великий скандал навколо липневого телефонної розмови Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським, який в підсумку став приводом для початку процедури імпічменту щодо американського лідера. Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності на Україні сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Демократ Байден зараз є найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах. Тому, на думку демократів, Трамп, чинячи тиск на Зеленського, по суті, прагнув заручитися допомогою Києва в зусиллях переобратися на другий термін.

Нещодавно Білий дім в середу оприлюднив стенограму липневої бесіди лідерів двох країн.

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