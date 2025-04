Трамп призывает сенатора уйти в отставку, ведь тот "прочитал несуществующую версию его разговора с Зеленским"

"Адам Шифф обманным путем прочитал Конгрессу на глазах у миллионов зрителей несуществующую версию моего разговора с президентом Украины. Предполагалось, что он читал точно записанную версию разговора, но он полностью изменил слова, чтобы все звучало ужасно, а я казался виновным. Он был в отчаянии, и его поймали", - написал Трамп в Twitter.

"Таким образом, Адам Шифф лгал Конгрессу и пытался обмануть американскую общественность. Он делает это в течение двух лет. Я призываю его немедленно уйти в отставку из Конгресса из-за этого мошенничества!", - добавил также американский президент.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.

В свою очередь, Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019