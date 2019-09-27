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Трамп призывает сенатора уйти в отставку, ведь тот "прочитал несуществующую версию его разговора с Зеленским"

Киев • УНН

 • 12561 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) уйти в отставку на фоне публикации стенограммы разговора американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Трамп призывает сенатора уйти в отставку, ведь тот "прочитал несуществующую версию его разговора с Зеленским"

"Адам Шифф обманным путем прочитал Конгрессу на глазах у миллионов зрителей несуществующую версию моего разговора с президентом Украины. Предполагалось, что он читал точно записанную версию разговора, но он полностью изменил слова, чтобы все звучало ужасно, а я казался виновным. Он был в отчаянии, и его поймали", - написал Трамп в Twitter.

"Таким образом, Адам Шифф лгал Конгрессу и пытался обмануть американскую общественность. Он делает это в течение двух лет. Я призываю его немедленно уйти в отставку из Конгресса из-за этого мошенничества!", - добавил также американский президент.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.

В свою очередь, Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.

... sound horrible, and me sound guilty. HE WAS DESPERATE AND HE GOT CAUGHT. Adam Schiff therefore lied to Congress and attempted to defraud the American Public. He has been doing this for two years. I am calling for him to immediately resign from Congress based on this fraud!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

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