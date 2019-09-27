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Трамп закликає сенатора піти у відставку, адже той "прочитав неіснуючу версію його розмови із Зеленським"

Київ • УНН

 • 12561 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп в п’ятницю закликав голову спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа (демократ від штату Каліфорнія) піти у відставку на тлі публікації стенограми розмови американського лідера з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.

Трамп закликає сенатора піти у відставку, адже той "прочитав неіснуючу версію його розмови із Зеленським"

“Адам Шифф обманним шляхом прочитав Конгресу на очах у мільйонів глядачів неіснуючу версію моєї розмови з президентом України. Передбачалося, що він читав точно записану версію розмови, але він повністю змінив слова, щоб все звучало жахливо, а я здавався винним. Він був у розпачі , і його спіймали”, — написав Трамп в Twitter.

“Таким чином, Адам Шифф брехав Конгресу і намагався обдурити американську громадськість. Він робить це протягом двох років. Я закликаю його негайно піти у відставку з Конгресу через це шахрайство!”, — додав також американський президент.

У середу Білий дім оприлюднив стенограму липневої бесіди лідерів двох країн.

У свою чергу, Міністерство юстиції США, яке одночасно виконує функції генеральної прокуратури, не знайшло порушень національного законодавства, а також підстав для проведення подальшого розслідування чи інших дій в змісті липневого телефонної розмови американського і українського президентів.

...sound horrible, and me sound guilty. HE WAS DESPERATE AND HE GOT CAUGHT. Adam Schiff therefore lied to Congress and attempted to defraud the American Public. He has been doing this for two years. I am calling for him to immediately resign from Congress based on this fraud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

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