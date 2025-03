Трамп предлагает странам перенести производство в США, чтобы "избежать пошлин"

“Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары и продукцию в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!” — написал он в своем Twitter.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Американский лидер отметил, что эти тарифы “могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем”. Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР “продвигаются очень медленно”. 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2019