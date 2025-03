Трамп пропонує країнам перенести виробництво у США, аби "уникнути мит"

“Такий простий спосіб уникнути мит? Робіть або виробляйте свої товари і продукцію в старих добрих Сполучених Штатах. Це дуже просто!”, — написав він у своєму Twitter.

Трамп в п’ятницю заявив, що США і Китай мають намір продовжити торгові переговори, незважаючи на введення американською стороною мит на китайські товари. Американський лідер відзначив, що ці тарифи “можуть бути зняті або не зняті в залежності від того, як підуть переговори в майбутньому”. Він також доручив ввести додаткові мита на продукцію з КНР ще на 300 млрд доларів.

5 травня Трамп повідомив, що з 10 травня американські мита щодо китайської продукції будуть підвищені, оскільки торгово-економічні переговори з КНР “просуваються дуже повільно”. 7 травня представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер стверджував, що Пекін відходить від домовленостей, досягнутих раніше на консультаціях з торговельних питань.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 травня 2019 р.