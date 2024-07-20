Во время телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главой США и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом стороны обсудили вражеские удары накануне по Николаеву и 8 июля по "Охматдету". Трамп призвал Зеленского не верить в фейки, что его победа якобы может быть выгодна россии. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Во-первых, и Дональд Трамп назвал разговор хорошим, и так же считаем и мы. Это был хороший разговор в духе взаимоуважения. Из того, что не вошло, но о том, что стоит сказать, то Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются как-то объяснить, оправдать действия российского диктатора владимира путина. Никакого оправдания здесь нет. Он - обычный убийца. Президент так и сказал. В телефонном разговоре он рассказал о вчерашнем ударе по Николаеву, во время которого снова погибли люди. Обсудили и осудили удар от 8 июля по "Охматдету". Трамп сказал интересную вещь: не верить в "fake news", что его победа может быть выгодна россии. Он этот тезис он назвал "fake news" и призвал в это не верить - сказал Никифоров.

Он также добавил, что во время телефонного разговора было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу.

"Обсуждали определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться, но говорить об этом очень рано. Это уже команды еще будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможным", - добавил Никифоров.

Напомним

Бывший глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, назвав его "очень хорошим".

Президент Украины Зеленский подтвердил телефонный разговор с экс-президентом США Трампом. Они договорились обсудить шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине во время личной встречи.