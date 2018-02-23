Трамп показал лысину миру
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыл свою речь на нынешней Конференции консервативных политических действий шуткой о своих волосах, передает УНН со ссылкой на Daily Caller.
"Толпа просто взбешена", пишет издание. Президент начал свою речь приветствием в то же время, вероятно, увидел себя на видео с камеры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что дождь во время инаугурации докажет что его прическа настоящая
"Кстати, какая хорошая картинка, посмотрите на это. Я бы хотел посмотреть, как этот парень говорит. Это любовь", - добавил он.
"О, я стараюсь, как черт, чтобы скрыть эту лысину, народ. Я тяжело работаю. Это не плохо выглядит, гей", - продолжал президент.
Напомним, прическа Трампа не удержалась на голове президента из-за ветра.
TRUMP: "I try like Hell to hide my bald spot".
This is performance art. pic.twitter.com/HtFQ11eRMc