Трамп показал лысину миру

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62895 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76805 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79535 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107285 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104541 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111521 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122788 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134302 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Трамп показал лысину миру

Трамп показал лысину миру

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыл свою речь на нынешней Конференции консервативных политических действий шуткой о своих волосах, передает УНН со ссылкой на Daily Caller.

"Толпа просто взбешена", пишет издание. Президент начал свою речь приветствием в то же время, вероятно, увидел себя на видео с камеры.

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"Кстати, какая хорошая картинка, посмотрите на это. Я бы хотел посмотреть, как этот парень говорит. Это любовь", - добавил он.

"О, я стараюсь, как черт, чтобы скрыть эту лысину, народ. Я тяжело работаю. Это не плохо выглядит, гей", - продолжал президент.

Напомним, прическа Трампа не удержалась на голове президента из-за ветра.

TRUMP: "I try like Hell to hide my bald spot".

This is performance art. pic.twitter.com/HtFQ11eRMc

- Benny (@bennyjohnson) 23 февраля 2018

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