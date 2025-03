Трамп показал лысину миру

"Толпа просто взбешена", пишет издание. Президент начал свою речь приветствием в то же время, вероятно, увидел себя на видео с камеры.

"Кстати, какая хорошая картинка, посмотрите на это. Я бы хотел посмотреть, как этот парень говорит. Это любовь", - добавил он.

"О, я стараюсь, как черт, чтобы скрыть эту лысину, народ. Я тяжело работаю. Это не плохо выглядит, гей", - продолжал президент.

Напомним, прическа Трампа не удержалась на голове президента из-за ветра.

TRUMP: "I try like Hell to hide my bald spot".



This is performance art. pic.twitter.com/HtFQ11eRMc

- Benny (@bennyjohnson) 23 февраля 2018