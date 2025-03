Трамп показав лисину світу

“Натовп просто оскаженів”, пише видання. Президент почав свою промову привітанням в той же час, ймовірно, побачив себе на відео з камери.

“До речі, яка хороша картинка, подивіться на це. Я б хотів подивитися, як цей хлопець говорить. Це любов”, - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп заявив, що дощ під час інавгурації доведе справжність його зачіски

“О, я стараюся, як чорт, щоб сховати цю лисину, народ. Я важко працюю. Це не погано виглядає, гей”, — продовжував президент.

Нагадаємо, зачіска Трампа не втрималась на голові президента через вітер.

TRUMP: “I try like Hell to hide my bald spot.”



This is performance art. pic.twitter.com/HtFQ11eRMc

— Benny (@bennyjohnson) 23 лютого 2018 р.