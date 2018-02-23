Трамп показав лисину світу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкрив свою промову на цьогорічній Конференції консервативних політичних дій жартом про своє волосся, передає УНН з посиланням на Daily Caller.
“Натовп просто оскаженів”, пише видання. Президент почав свою промову привітанням в той же час, ймовірно, побачив себе на відео з камери.
“До речі, яка хороша картинка, подивіться на це. Я б хотів подивитися, як цей хлопець говорить. Це любов”, - додав він.
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“О, я стараюся, як чорт, щоб сховати цю лисину, народ. Я важко працюю. Це не погано виглядає, гей”, — продовжував президент.
Нагадаємо, зачіска Трампа не втрималась на голові президента через вітер.
TRUMP: “I try like Hell to hide my bald spot.”
This is performance art. pic.twitter.com/HtFQ11eRMc