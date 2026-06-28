Трамп назвал демократов безбожными коммунистами и обозначил стратегию на промежуточные выборы

Президент США Дональд Трамп обрисовал стратегию республиканцев относительно промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Отмечается, что во время ежегодной конференции религиозных консерваторов Коалиции "Вера и свобода" глава Белого дома "затронул некоторые знакомые темы, защищая свою войну в Иране, делая ложные заявления о фальсификации выборов и подчеркивая важность сохранения республиканцами контроля над Палатой представителей и Сенатом".

Помимо прочего, Трамп назвал представителей Демократической партии "радикальными левыми" и заявил, что они "хотят восстановить увечья детей-трансгендеров, они хотят перезапустить войну против христиан и церквей, и, как вы видели с коммунистами, недавно избранными в Нью-Йорке, ... они хотят полностью уничтожить традиционный американский образ жизни".

Они недостаточно умны или сильны, чтобы бороться с чумой, которая происходит прямо у вас на глазах. Они становятся коммунистической партией, а не социал-демократами. Они настоящие коммунисты