Трамп назвал демократов безбожными коммунистами и обозначил стратегию на промежуточные выборы
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп на конференции религиозных консерваторов назвал демократов "радикальными левыми" и "коммунистами". Он подчеркнул важность сохранения контроля республиканцев над Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп обрисовал стратегию республиканцев относительно промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что во время ежегодной конференции религиозных консерваторов Коалиции "Вера и свобода" глава Белого дома "затронул некоторые знакомые темы, защищая свою войну в Иране, делая ложные заявления о фальсификации выборов и подчеркивая важность сохранения республиканцами контроля над Палатой представителей и Сенатом".
Помимо прочего, Трамп назвал представителей Демократической партии "радикальными левыми" и заявил, что они "хотят восстановить увечья детей-трансгендеров, они хотят перезапустить войну против христиан и церквей, и, как вы видели с коммунистами, недавно избранными в Нью-Йорке, ... они хотят полностью уничтожить традиционный американский образ жизни".
Они недостаточно умны или сильны, чтобы бороться с чумой, которая происходит прямо у вас на глазах. Они становятся коммунистической партией, а не социал-демократами. Они настоящие коммунисты
Впоследствии он фактически продублировал собственное заявление в соцсети Truth Social.
"Это не социал-демократы, это закоренелые коммунисты-безбожники. Это самая серьезная угроза для нашей страны с момента ее основания 250 лет назад", - написал Трамп.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное изображение, где стоит на скале с американским флагом и держит Землю.
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