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США выпустят паспорта с портретом Трампа к 250-летию независимости

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Госдеп США выпустит лимитированную серию паспортов с изображением президента Трампа на внутренней обложке. Серию посвятят 250-летию независимости США.

США выпустят паспорта с портретом Трампа к 250-летию независимости

Государственный департамент Соединенных Штатов выпустит серию паспортов с изображением президента США Дональда Трампа на внутренней стороне обложки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Детали

Представитель Госдепа США Томми Пиготт уточнил, что лимитированную серию паспортов посвятят 250-летию независимости США.

В связи с празднованием 250-летия США в июле Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в честь этого исторического события

- отметил Пиготт.

На опубликованных изображениях паспорта - портрет Трампа, наложенный на текст Декларации независимости на внутренней обложке, с его подписью золотым цветом, а также страница с изображением отцов-основателей во время подписания Декларации независимости.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп начал официальные мероприятия по случаю 250-летия основания Соединенных Штатов, выступив на митинге на Национальной аллее в Вашингтоне. Мероприятие открыло 16-дневную программу празднований под названием "Великая американская государственная ярмарка".

Министр финансов США поддержал идею купюры в 250 долларов с изображением Трампа29.05.26, 02:38 • 5844 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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