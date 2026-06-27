США выпустят паспорта с портретом Трампа к 250-летию независимости
Киев • УНН
Госдеп США выпустит лимитированную серию паспортов с изображением президента Трампа на внутренней обложке. Серию посвятят 250-летию независимости США.
Государственный департамент Соединенных Штатов выпустит серию паспортов с изображением президента США Дональда Трампа на внутренней стороне обложки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы Белого дома в соцсети Truth Social.
Детали
Представитель Госдепа США Томми Пиготт уточнил, что лимитированную серию паспортов посвятят 250-летию независимости США.
В связи с празднованием 250-летия США в июле Государственный департамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в честь этого исторического события
На опубликованных изображениях паспорта - портрет Трампа, наложенный на текст Декларации независимости на внутренней обложке, с его подписью золотым цветом, а также страница с изображением отцов-основателей во время подписания Декларации независимости.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп начал официальные мероприятия по случаю 250-летия основания Соединенных Штатов, выступив на митинге на Национальной аллее в Вашингтоне. Мероприятие открыло 16-дневную программу празднований под названием "Великая американская государственная ярмарка".
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