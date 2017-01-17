В прошлом году к уголовной ответственности привлекли 206 пограничников - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2016 года к уголовной ответственности привлечено 206 пограничников, более 8,3 тыс. Сотрудников понесли дисциплинарную и административную ответственность. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Более 8,3 тыс. человек понесли дисциплинарную и административную ответственность, уголовные производства были открыты относительно 206 пограничников, 45 - осужден (реальные сроки - 8), по негативным статьям уволены 905 человек, в т.ч. 31 - с лишением воинского звания", - написал министр.
А.Аваков отметил, что в пограничной службе постепенно меняются кадры, приходят люди с другой, здоровой мотивацией.
"Как следствие, в 2016 году количество отказов от неправомерной выгоды выросло почти в 4 раза (с 275 в 2015 гг. до более 1 тыс. в прошлом году). В абсолютных цифрах это немного, но это сверхважная тенденция!", - Отметил он.
Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили в систематическом взяточничестве инспектора пограничного отряда. В общем чиновник получил более тысячи долларов взяток.