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В прошлом году к уголовной ответственности привлекли 206 пограничников - А.Аваков

В прошлом году к уголовной ответственности привлекли 206 пограничников - А.Аваков

Киев • УНН

 • 9362 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2016 года к уголовной ответственности привлечено 206 пограничников, более 8,3 тыс. Сотрудников понесли дисциплинарную и административную ответственность. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Более 8,3 тыс. человек понесли дисциплинарную и административную ответственность, уголовные производства были открыты относительно 206 пограничников, 45 - осужден (реальные сроки - 8), по негативным статьям уволены  905 человек, в т.ч. 31 - с лишением воинского звания", - написал министр.

А.Аваков отметил, что в пограничной службе постепенно меняются кадры, приходят люди с другой, здоровой мотивацией.

"Как следствие, в 2016 году количество отказов от неправомерной выгоды выросло почти в 4 раза (с 275 в 2015 гг. до более 1 тыс. в прошлом году). В абсолютных цифрах это немного, но это сверхважная тенденция!", - Отметил он.

Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили в систематическом взяточничестве инспектора пограничного отряда. В общем чиновник получил более тысячи долларов взяток.

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