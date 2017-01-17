Торік до кримінальної відповідальності притягнули 206 прикордонників – А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом 2016 року до кримінальної відповідальності притягнуто 206 прикордонників, понад 8,3 тис. співробітників понесли дисциплінарну та адміністративну відповідальність. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Понад 8,3 тис. осіб понесли дисциплінарну та адміністративну відповідальність, кримінальні провадження були відкриті відносно 206 прикордонників, 45 — засуджено (реальні строки — 8), за негативними статтями звільнено 905 осіб, у т.ч. 31 — з позбавленням військового звання”, — написав міністр.
А.Аваков наголосив, що у прикордонній службі поступово змінюються кадри, приходять люди з іншою, здоровою мотивацією.
“Як наслідок, у 2016 році кількість відмов від неправомірної вигоди зросла майже в 4 рази (з 275 в 2015 р. до понад 1 тис. торік). В абсолютних цифрах це небагато, але це надважлива тенденція!” — наголосив він.
Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці викрили на систематичному хабарництві інспектора прикордонного загону. Загалом посадовець отримав понад тисячу доларів хабарів.