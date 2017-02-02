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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ТОП-10: названы ведущие производители алкоголя в Украине, которые "выдержали акцизный удар"

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Журнал LANDLORD опубликовал рейтинг 25 ведущих алкогольных компаний Украины, которые "выдержали удар", нанесенный рынку политикой государства. Рейтинг компаний формировался на основе показателей чистой прибыли предприятий по итогам 2015 года. Аналитики издания оценивали рыночные показатели деятельности компаний, а также их финансовую отчетность, передает УНН.

ТОП-10: названы ведущие производители алкоголя в Украине, которые "выдержали акцизный удар"

По данным журнала, прошлый год для представителей алкогольного бизнеса, стал настоящим тестом на выживание из-за неоднократного повышения властью акцизов, в том числе и на пиво тоже. Как следствие, в стране значительно снизились объемы производства легальной алкогольной продукции в Украине.

Удерживать свои позиция легальные производители алкогольных напитков пытаются за счет экспорта, показатели которого в течение 8 мес. 2016 года выросли на четверть.

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Поэтому, по данным рейтинга, в ТОП-10-ку лидеров вошли такие алкогольные компании как:

№ 1 "Баядера Груп"

№ 2 "Оболонь"

№ 3 "Carlsberg Украина"

№ 4 "САН ИнБев Украина"

№ 5 Украинская дистрибуционная компания

№ 6 "Eastern Beverage Trading Украины"

№ 7 "ЛВН Лимитед" (Nemiroff)

№ 8 "Новые продукты"

№ 9 "Первая частная пивоварня"

№ 10 "Первый национальный винодельческий холдинг"

Напомним, по словам британского эксперта Нила Смита, из-за повышения стоимости спирта на 20% водочный бизнес в Украине становится просто не ликвидным. При таких условиях выработать бутылку водки в ЕС становится дешевле. И подобные решения монополиста рынка "Укрспирт" граничат с уголовной небрежностью.

"Недавно предприятие (ОАО" Укрспирт, - ред") публично признало, что точно не знает, кто и как контролирует существующие активы. И вот на фоне этой некомпетентности было принято решение поднять стоимость спирта на 20%, что значительно выше существующей инфляции. Впервые в истории моей компании я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда существенно дешевле производить бутылку водки в ЕС для наших экспортных рынков.

Читателям будет интересно узнать, что стоимость спирта с начале 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза, и при этом со стороны "Укрспирт" до сих пор озвучиваются проблемы с прибыльностью предприятия.

Есть какое-то оправдание этому? Может, в одной из крупнейших стран по производству зерна в ЕС были проблемы с урожаем, или сильная засуха, которая повлияла на стоимость зерна для "Укрспирт"? Или был уровень зарплат увеличен втрое на "Укрспирт" на фоне того, что общий уровень зарплат по стране не увеличился? Были какие-то инвестиции в модернизацию производственных мощностей, которые требуют оплаты сейчас, но принесут огромную оптимизацию и эффективность в будущем? Наверное, вас не удивит, что ничего из перечисленного выше не происходило", - написал он.

Добавим, что английский финансист Нил Смит с 2011 года - является инвестором Eastern Beverage Company (№ 6 в рейтинге), одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции. В Украине его интересы представляет компания Eastern Beverage Trading (торговые марки Medoff, Arctica, Естественная коллекция, Наша Марка, Родная Роса, Мърная, LONGmixER).

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