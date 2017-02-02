ТОП-10: названо провідних виробників алкоголю в Україні, які “витримали акцизний удар”

За даними журналу, минулий рік для представників алкогольного бізнесу, став справжнім тестом на виживання через неодноразове підвищення владою акцизів, у тому числі і на пиво також. Як наслідок, в країні значно знизилися об’єми виробництва легальної алкогольної продукції в Україні.

Втримувати свої позиція легальні виробники алкогольних напоїв намагаються за рахунок експорту, показники якого протягом 8 міс. 2016 року зросли на чверть.

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Тож, за даними рейтингу, до ТОП-10-ки фаворитів увійшли такі алкогольні компанії як:

№ 1 “Баядера Груп”

№ 2 “Оболонь”

№ 3 “Carlsberg Україна”

№ 4 “САН ІнБев Україна”

№ 5 Українська дистрибуційна компанія

№ 6 “Eastern Beverage Trading Україна”

№ 7 “ЛВН Лімітед” (Nemiroff)

№ 8 “Нові продукти”

№ 9 “Перша приватна броварня”

№ 10 “Перший національний виноробний холдинг”

Нагадаємо, за словами британського експерта Ніла Сміта, через підвищення вартості спирту на 20% горілчаний бізнес в Україні стає просто не ліквідним. За таких умов виробити пляшку горілки в ЄС стає дешевше. І подібні рішення монополіста ринку “Укрспирт” межують з кримінальною недбалістю.

“Нещодавно підприємство (ПАТ „Укрспирт, — ред“.) публічно визнало, що точно не знає, хто і як контролює існуючі активи. І ось на тлі цієї некомпетентності було прийнято рішення підняти вартість спирту на 20%, що значно вище існуючої інфляції. Вперше в історії моєї компанії я стикаюся з такою ситуацією, коли істотно дешевше виробляти пляшку горілки в ЄС для наших експортних ринків.

Читачам буде цікаво дізнатися, що вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази, і при цьому з боку „Укрспирту“ до сих пір озвучуються проблеми з прибутковістю підприємства.

Чи є якесь виправдання цьому? Може, в одній з найбільших країн по виробництву зерна в ЄС були проблеми з урожаєм, або сильна засуха, яка вплинула на вартість зерна для „Укрспирту“? Чи був рівень зарплат збільшений втричі на „Укрспирті“ на тлі того, що загальний рівень зарплат по країні не збільшився? Чи були якісь інвестиції в модернізацію виробничих потужностей, які вимагають оплати зараз, але принесуть величезну оптимізацію і ефективність в майбутньому? Напевно, вас не здивує, що нічого з перерахованого вище не відбувалося”, — написав він.

Додамо, що англійський фінансист Ніл Сміт з 2011 року — є інвестором Eastern Beverage Company (№ 6 у рейтингу), одного з найбільших світових виробників алкогольної продукції. В Україні його інтереси представляє компанія Eastern Beverage Trading (торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, М’рная, LONGmixER).