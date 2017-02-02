ТОП-10: названо провідних виробників алкоголю в Україні, які “витримали акцизний удар”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58638 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 143401 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 139437 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118060 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130053 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83935 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92292 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98478 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89552 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218400 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 39765 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17286 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 16911 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 39923 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18204 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 139437 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218400 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368978 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304543 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 412974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 8992 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29883 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26889 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118060 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32092 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

ТОП-10: названо провідних виробників алкоголю в Україні, які “витримали акцизний удар”

Київ • УНН

 • 69012 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Журнал LANDLORD опублікував рейтинг 25 провідних алкогольних компаній України, які “витримали удар”, завданий ринку політикою держави. Рейтинг компаній формувався на основі показників чистого прибутку підприємств за підсумками 2015 року. Аналітики видання оцінювали ринкові показники діяльності компаній, а також їх фінансову звітність, передає УНН.

ТОП-10: названо провідних виробників алкоголю в Україні, які “витримали акцизний удар”

За даними журналу, минулий рік для представників алкогольного бізнесу, став справжнім тестом на виживання через неодноразове підвищення владою акцизів, у тому числі і на пиво також. Як наслідок, в країні значно знизилися об’єми виробництва легальної алкогольної продукції в Україні.

Втримувати свої позиція легальні виробники алкогольних напоїв намагаються за рахунок експорту, показники якого протягом 8 міс. 2016 року зросли на чверть.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забороною продажу алкоголю вночі Київрада порушує права бізнесу

Тож, за даними рейтингу, до ТОП-10-ки фаворитів увійшли такі алкогольні компанії як:

№ 1 “Баядера Груп”

№ 2 “Оболонь”

№ 3 “Carlsberg Україна”

№ 4 “САН ІнБев Україна”

№ 5 Українська дистрибуційна компанія

№ 6 “Eastern Beverage Trading Україна”

№ 7 “ЛВН Лімітед” (Nemiroff)

№ 8 “Нові продукти”

№ 9 “Перша приватна броварня”

№ 10 “Перший національний виноробний холдинг”

Нагадаємо, за словами британського експерта Ніла Сміта, через підвищення вартості спирту на 20% горілчаний бізнес в Україні стає просто не ліквідним. За таких умов виробити пляшку горілки в ЄС стає дешевше. І подібні рішення монополіста ринку “Укрспирт” межують з кримінальною недбалістю.

“Нещодавно підприємство (ПАТ „Укрспирт, — ред“.) публічно визнало, що точно не знає, хто і як контролює існуючі активи. І ось на тлі цієї некомпетентності було прийнято рішення підняти вартість спирту на 20%, що значно вище існуючої інфляції. Вперше в історії моєї компанії я стикаюся з такою ситуацією, коли істотно дешевше виробляти пляшку горілки в ЄС для наших експортних ринків.

Читачам буде цікаво дізнатися, що вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази, і при цьому з боку „Укрспирту“ до сих пір озвучуються проблеми з прибутковістю підприємства.

Чи є якесь виправдання цьому? Може, в одній з найбільших країн по виробництву зерна в ЄС були проблеми з урожаєм, або сильна засуха, яка вплинула на вартість зерна для „Укрспирту“? Чи був рівень зарплат збільшений втричі на „Укрспирті“ на тлі того, що загальний рівень зарплат по країні не збільшився? Чи були якісь інвестиції в модернізацію виробничих потужностей, які вимагають оплати зараз, але принесуть величезну оптимізацію і ефективність в майбутньому? Напевно, вас не здивує, що нічого з перерахованого вище не відбувалося”, — написав він.

Додамо, що англійський фінансист Ніл Сміт з 2011 року — є інвестором Eastern Beverage Company (№ 6 у рейтингу), одного з найбільших світових виробників алкогольної продукції. В Україні його інтереси представляє компанія Eastern Beverage Trading (торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, М’рная, LONGmixER).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65