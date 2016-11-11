Точную копию повстанческого тайника УПА открыли в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Убежище УПА времен Второй мировой войны устроили в помещении краеведческого музея райцентра Костополь. Сегодня точную копию защитного объекта открыли для осмотра туристами, сообщил корреспонденту УНН директор заведения Анатолий Вакулки.
По его словам, в тайнике удалось полностью воссоздать реальные условия конспирации повстанцев.
Как и настоящая, модель убежища имеет два скрытые входы. Стены построили из бруса, который переложен мхом. Бытовые условия спартанские -лишь вещи первой необходимости.
"Каждый тайник, который могли обустроить даже в колодце, имел портрет Тараса Шевченко. Мы его тоже разместили на главном месте ", - добавил А.Вакулка.
Напомним, министерство культуры Чехии объявило всемирно известную фабрику Оскара Шиндлера памятником культуры .