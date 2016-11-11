Точну копію повстанської криївки УПА відкрили на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Криївку УПА часів Другої світової війни облаштували в приміщенні краєзнавчого музею райцентру Костопіль. Сьогодні точну копію захисного об’єкту відкрили для огляду туристами, повідомив кореспонденту УНН директор закладу Анатолій Вакулка.
За його словами, у криївці вдалося повністю відтворити реальні умови конспірації повстанців.
Як і справжня, модель криївки має два потаємні входи. Стіни збудували з брусу, який перекладений мохом. Побутові умови спартанські —лише речі першої необхідності.
“Кожна криївка, яку могли облаштувати навіть у криниці, мала портрет Тараса Шевченка. Ми його теж розмістили на головному місці”, — додав А.Вакулка.
Нагадаємо, міністерство культури Чехії оголосило всесвітньо відому фабрику Оскара Шиндлера пам’яткою культури.